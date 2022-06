Wederom overval casino Ouddorp en vernieling politieauto

De politie op Goeree-Overflakkee heeft het in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juni 2022 druk gehad met twee incidenten. In Ouddorp vond wederom een poging overval plaats. De daders wisten te ontkomen. In Sommelsdijk werd een vernieling gepleegd aan een politieauto.

Er werd ook een molotovcocktail achter de politieauto gegooid. Het voertuig vatte geen vlam. Door de vernieling is het voertuig niet meer inzetbaar.