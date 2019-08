Week van de Goereese Vis wil jaarrond vispromotie

Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee organiseert in 2019 voor de 6ekeer het jaarlijkse evenement De Week van de Goereese Vis van 30 augustus t/m 7 september. Ook dit jaar zal de week afgetrapt worden door het visfeest Vis uut 't vuustje op 24 augustus. Dat is volgens de stichting niet genoeg vispromotie en wil een jaarrond activiteiten organiseren.

De zesde editie van De Week van de Goereese Vis staat opnieuw in het teken van culinair en cultureel genieten van vis en visserij op Goeree-Overflakkee. Meer dan 25 restaurants serveren heerlijke lokale vis en Stellendamse garnalen. Ook wordt gevierd dat het seizoen van de Stellendamse Garnalen gestart is. Deze editie start vrijdag 30 augustus tot en met zaterdag 7 september 2019.

Daarnaast organiseert het enthousiaste team vrijwilligers ook dit jaar als aftrap op zaterdag 24 augustus het evenement Vis uut 't Vuustje in de visafslag van Stellendam. Schuif aan bij de visserman en geniet van gebakken Goereese vis, frietjes met een ijsje toe.

Samenwerking Nederlands Visbureau

"We hebben al langer de wens om ook op andere momenten in het jaar Goereese vis en de visserij te promoten," vertelt Caroline Melissant van Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee. "Het liefst een jaarrond want we willen dat niet alleen vaker lokaal gevangen vis gegeten wordt in september tijdens De Week van de Goereese Vis, maar iedere week. Het is nodig ook, want er is nog veel onbekendheid over vis van onze 'eigen' vloot. Daarom zijn we ook erg blij met de samenwerking die we aangaan met het Nederlands Visbureau."

Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee en het Nederlands Visbureau introduceren 'Noordzeevis van Goeree'. Beide willen samen met bestaande en nieuwe toekomstige ambassadeurs van 'Noordzeevis van Goeree' zoals horeca, visdetaillisten, visgroothandelaren en het bedrijfsleven op het eiland en de regio het lokale product meer zichtbaarheid geven en letterlijk op de (menu)kaart zetten.