Weekendafsluiting Haringvlietbrug (A29) op 20, 21 en 22 augustus

Vanaf vrijdag 20 augustus 2021 21:00 uur gaat de Haringvlietbrug (A29) grotendeels dicht tot maandagochtend 23 augustus 05:00 uur. Ter voorbereiding op de invoering van een snelheidsverlaging naar 50 km/uur vanaf maandag 23 augustus plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Om dit veilig te kunnen doen, is de brug tijdens deze werkzaamheden afgesloten.

Richting Rotterdam is de brug het hele weekend dicht. Richting Bergen-op-Zoom is de brug tijdens deze weekendafsluiting gedeeltelijk open vanaf zaterdagochtend 08:00 uur tot zaterdagavond 20:00 uur. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer en hulpdiensten.

Nieuwe maximumsnelheid

Maandagochtend 23 augustus 2021 vanaf 05:00 uur geldt op de Haringvlietbrug een nieuwe maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast zijn de rijstroken in beide richtingen versmald. Voor de veiligheid van de brug zijn snel maatregelen nodig om de trillingen die het (zware) verkeer veroorzaakt te verminderen. Verlaging van de snelheid helpt hierbij. De lagere snelheid en versmalde rijstroken zijn bedoeld om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.

De versmalde rijstroken zorgen voor een onverwachte wegsituatie. Ze vragen weggebruikers om hun rijstijl hierop aan te passen. Hoewel in beide richtingen twee rijstroken open blijven kunnen door de lagere snelheid en smallere rijstroken files gaan ontstaan. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits.

Advies aan weggebruikers is om goed voorbereid op reis te gaan. Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Als u toch over de Haringvlietbrug reist, houdt u voor uw veiligheid en die van anderen dan aan de maximumsnelheid. Er wordt gehandhaafd.

Afsluitingen voorbereidingsweekend

Richting Rotterdam:

Afsluiting A29 van vrijdag 20 augustus 21.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur tussen het Hellegatsplein tot en met afrit/toerit Numansdorp.

Richting Bergen-op-Zoom:

Afsluiting A29 vanaf vrijdag 20 augustus 21:00 uur tot zaterdag 21 augustus 08:00 uur tussen afrit/toerit Numansdorp en het Hellegatsplein.

Afsluiting A29 vanaf zaterdag 21 augustus 20:00 uur tot maandag 23 augustus 05:00 uur tussen afrit/toerit Numansdorp en het Hellegatsplein.

Op het knooppunt Hellegatsplein is de verbindingsweg vanaf de N59 vanuit Zeeland richting Rotterdam dicht tijdens de twee afsluitingen richting Rotterdam.

Omleidingsroutes weekendafsluiting

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59. Of via de A29, N217, A16.

In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.

Ten behoeve van de omleidingsroute A29, afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tijdens het hele weekend tolvrij gemaakt.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden met gepaste snelheid de Haringvlietbrug passeren. Bij gebruik van de parallelbaan hebben ze voorrang op landbouwvoertuigen.

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u op: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug.