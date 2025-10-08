Weekendafsluiting N215 vanwege voorbereidingen fietstunnel

Komend weekend is de N215 afgesloten tussen rotonde De Tram en de rotonde bij Middelharnis, de Zuidelijke Randweg. De afsluiting gaat in op vrijdag 10 oktober 2025 om 20:00 uur en duurt tot maandagochtend 13 oktober 2025 om 05:00 uur. Beide rotondes blijven tijdens de werkzaamheden wel open voor verkeer.

De afsluiting is nodig omdat er buizen onder de weg worden aangebracht. Deze zogenoemde mantelbuizen zijn een voorbereiding op de bouw van een fietstunnel onder de N215. In de buizen worden later kabels gelegd. Door de kabels in deze stevige buizen te plaatsen, zijn ze beter beschermd. Ook voorkomt het dat de weg in de toekomst opnieuw opengebroken moet worden bij een storing.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid via gele borden. Deze omleiding begint bij de kruising van de N59 en N215 en bij de rotonde op de Zuidelijke Randweg. Voor verkeer van buiten de regio is een aparte, grootschalige omleidingsroute ingesteld. De parallelweg blijft toegankelijk voor fietsers, bromfietsers en langzaam verkeer. Ook de bus rijdt tijdelijk over deze route. Bedrijven en woningen in het gebied blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de provincie of via de bouwapp.

