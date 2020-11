Weekendafsluitingen Haringvlietbrug (A29) voor onderhoud

Rijkswaterstaat voert de eerste twee weekenden van november 2020 onderhoudswerkzaamheden uit aan het beweegbare deel van de Haringvlietbrug. Daarvoor is de brug in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer tussen Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein. In het eerste weekend is de A29 nog verder afgesloten in verband met onderhoud aan het asfalt. De weg is dan in de richting van Rotterdam dicht tussen Numansdorp en Oud-Beijerland.

Afsluitingen

Afsluiting Haringvlietbrug (A29) inclusief parallelweg in beide richtingen en afsluiting A29 in de richting van Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland:

Van vrijdag 6 november 22:00 uur t/m maandag 9 november 05:00 uur

Afsluiting Haringvlietbrug (A29) inclusief parallelweg in beide richtingen tussen Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein:

Van vrijdag 13 november 22:00 uur t/m Maandag 16 november 05:00 uur

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd Van 10 – 30 minuten.

Omleidingen wegverkeer

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. De omleidingsroutes lopen via de N57, A15 of via de A16, A17, A59. Daarnaast is de Kiltunnel in beide richtingen vrijgesteld van tol.

Brugbediening

Tijdens de afsluiting wordt de brug niet bediend. Schepen kunnen onder de vaste brug door of omvaren.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

De bussen van Connexxion rijden een aangepast schema, zie website www.connexxion.nl.

Ook voor hulpdiensten is de brug afgesloten. Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over maatregelen waardoor de hulpverlening op peil blijft. Zo staat er een extra ambulance stand-by om de aanrijtijden van ambulances te garanderen.

Parallelbaan dicht: gratis veerdienst fietsers en voetgangers

De parallelrijbaan is eveneens afgesloten. Voor voetgangers en fietsers is tijdens deze weekenden veerdienst “Anna” varend van Numansdorp naar Willemstad tussen 08:00 uur en 18:00 uur beschikbaar. Voor meer informatie www.veerdienstanna.nl

Wat moet er gebeuren?

Het aluminium rijdek van de brug zit met zogenaamde veerklemmen stevig vast aan de beweegbare klep van de brug. Deze klemmen worden zwaar belast door het vele verkeer dat over de brug rijdt en zijn toe aan vervanging. Aannemer Volker Engineering Structures (VES) kan de meeste klemmen vervangen zonder hinder voor het verkeer. Maar voor een deel van de werkzaamheden moet de klep van de brug open staan. Om de hinder te beperken is dit werk in het weekend gepland en niet doordeweeks. Tegelijkertijd wordt in het eerste weekend ook onderhoud uitgevoerd aan het asfalt tussen Numansdorp en Oud-Beijerland.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

Vervanging van de klep van de Haringvlietbrug staat op dit moment gepland voor 2023. Tot aan renovatie houden ze de brug extra in de gaten en voeren ze regelmatig onderhoud uit.