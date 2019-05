Weekopleiding Lifeguard Beach levert gekwalificeerde strandwachten op

Een kweekvijver voor jongeren die strandwacht (lifeguard) willen worden. Daartoe leidt een unieke samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de Ouddorpse Reddingsbrigade, Surfschool Natural High en CIOS Goes. Hun gezamenlijke initiatief voor de regio Zeeland / Zuid-Hollandse Eilanden is mede opgezet in het kader van 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!', het pilotproject voor maatschappelijke diensttijd (MDT) van Reddingsbrigade Nederland.

Reddingsbrigades, en daarmee kustgemeenten, kampen doorgaans met een tekort aan (vrijwillige) strandwachten. Terwijl lifeguards van groot belang zijn voor de veiligheid van zwemmers, baders en andere recreanten in, op en bij water. Zij worden traditioneel opgeleid binnen de verenigingsstructuur van de reddingsbrigade. Dit garandeert kwaliteit, maar het betekent doorgaans ook een beperkte vijver om uit te vissen.

Jongeren

"Door deze samenwerking bereiken we nu jongeren die we normaliter niet of veel moeilijker kunnen bereiken", zegt initiatiefnemer Marcel Jagersma, een van de projectleiders van 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!'. "Het mooie is dat het mes ook nog eens aan twee kanten snijdt. CIOS Goes is net gestart met een nieuwe watersportopleiding, waardoor een en ander daar direct in het curriculum kan worden opgenomen."

Deelkwalificaties

De watersportopleiding bij CIOS Goes is behalve voor surfinstructeurs ook interessant voor toekomstige lifeguards. Tot die conclusie kwam Jagersma samen met Egon Geeratz, projectleider en coördinator van deze watersportopleiding. Geeratz: "Onze leerlingen moeten voor hun deelkwalificaties ook getraind worden in lifesaving-vaardigheden. Jongeren die nu in het traject meelopen, kunnen dus straks behalve bij een surfschool als Natural High ook worden ingezet bij een reddingsbrigade of strandwachtorganisatie."

Weekopleiding

De eerste weekopleiding Lifeguard Beach in dit verband werd gepland voor de meivakantie van 2019. Vijftien jongeren, waaronder negen MDT’ers, kregen training van instructeurs. Daardoor kunnen zij komende zomer als strandwacht worden ingezet. De gewenste ontwikkeling, maar Geeratz en Jagersma kijken al verder. "Uit reacties van omliggende gemeenten vernemen we veel belangstelling voor ons initiatief. We verwachten dan ook dat dit de komende jaren verder groeit."

Het MDT-traject van de Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) wordt als pilot gebruikt voor alle reddingsbrigades langs de Nederlandse kust. Alle vijftien jongeren zijn geslaagd.