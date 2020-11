Weer 1 miljoen euro gevallen op Goeree-Overflakkee

Weer is er 1 miljoen euro gevallen op Goeree-Overflakkee. Deze keer was het een grote verrassing voor de inwoners van Oude-Tonge. Op postcode 3255 AE (straat: Jozefdreef) is de SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro gevallen. In totaal vallen er 18 deelnemers in de prijzen. Zij verdelen met elkaar het bedrag van 1 miljoen euro. Postcode Loterij-ambassadeur Winston Gerschtanowitz bracht het feestelijke nieuws middels een videogesprek.

De gewonnen bedragen variëren van 47.619 tot 95.238 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee de winnaar meespeelt in de Postcode Loterij.

Annie en Huub winnen 47.619 euro en zijn blij verrast: “We willen heel graag (als het weer kan) een mooie reis naar Amerika maken. Ook zouden we graag nog eens afreizen naar Nieuw-Zeeland. Dat vonden we zo’n prachtig land!”

Aad en Thea winnen maar liefst 95.238 euro: “Heerlijk! We gaan van ons pensioen genieten en we zijn volgend jaar 40 jaar getrouwd. Dan willen we natuurlijk iets speciaals doen. Als het dan allemaal kan, maken we graag een mooie reis met onze kinderen en kleinkinderen.”