Weer bezoek op woonzorglocaties CuraMare

CuraMare is verheugd dat zij vanaf dinsdag 2 juni 2020, onder strikte voorwaarden, weer bezoek kan ontvangen op de woonzorglocaties. De landelijk aangekondigde versoepeling van de bezoekregeling treedt hiermee ook bij CuraMare in werking. In eerste instantie is één vaste bezoeker, eenmaal per week op afspraak welkom.

Sinds 17 maart 2020, het begin van de coronacrisis op Goeree-Overflakkee, zijn de woonzorglocaties van CuraMare gesloten voor bezoek. Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare: “Van de een op de andere dag was bezoek niet meer welkom, om te voorkomen dat bezoekers de kwetsbare bewoners van de locaties ongemerkt zouden besmetten met het coronavirus. Het sluiten van de woonzorglocaties voor bezoek was een grote verandering voor bewoners, familie, naasten en medewerkers. Het feit dat de locaties nu weer bezoek gaan ontvangen is een eerste stap naar een nieuw normaal in de verpleeghuizen. De medewerkers en het bestuur van CuraMare zijn heel blij dat de deuren weer voorzichtig open kunnen!”

Bezoeken op afspraak

De zorg is maatwerk en dat geldt ook voor de bezoekregeling. Omdat iedere woonzorglocatie anders is, kan het zijn dat de regels per locatie verschillen. De eerste contactpersonen van de bewoners worden, deze of volgende week, gebeld voor het maken van een afspraak. Wie er op bezoek mag komen wordt afgestemd met de bewoner zelf. Wanneer hij/zij niet in staat is deze beslissing te nemen, gebeurt dit in overleg met de eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger.

Gezondheidscheck

Bezoekers moeten absoluut klachtenvrij zijn. Daarom wordt er tijdens het maken van de afspraak én bij aankomst op de locatie voor het bezoek een vragenlijst afgenomen. Bij klachten zoals snotteren, niezen, hoesten of koorts kan het bezoek helaas niet doorgaan. Met elkaar zorgen zij ervoor dat we een bezoek zo veilig mogelijk verloopt, voor bewoners, naasten en medewerkers.

Afstand houden

Tijdens het bezoek is het belangrijk 1,5 meter afstand te houden. CuraMare begrijpt dat familie elkaar niet alleen wil zien maar ook wil aanraken. Voor de veiligheid van bezoekers, bewoners en medewerkers is het toch verplicht deze afstand te bewaren.

Andere contactmogelijkheden

Naast de nieuwe bezoekregeling blijft CuraMare het contact met bewoners ook op andere manieren en voor meerdere naasten mogelijk maken. Dat kan dankzij de alternatieve bezoekmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Zo kan men elkaar nog steeds ontmoeten op de preatplaatsjes en wordt (beeld)bellen gefaciliteerd.