Weer een markt in Sommelsdijk?

De dorpsraad van Sommelsdijk probeert weer een markt op regelmatige basis terug te krijgen. De weekmarkt op de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk werd in 2020 naar Middelharnis verplaatst vanwege corona. De gemeente wilde de markt daar uiteindelijk houden. Volgens de gemeente was de locatie in Sommelsdijk een risico voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid.

Door Linda van der Klooster

Door een motie in de gemeenteraad die unaniem werd aangenomen, werd dit besluit in eerste instantie niet uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders moest eerst in gesprek gaan met inwoners en ondernemers over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk.

In 2022 werd het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis permanent de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. De dorpsraad van Sommelsdijk probeert nu een alternatieve markt voor elkaar te krijgen. "Een markt is natuurlijk vooral oorspronkelijk om de gezelligheid van het dorp bij elkaar te krijgen", vertelt voorzitter John Ravenhorst van de Dorpsraad Sommelsdijk. "Dus we zijn nu met plannen bezig om te kijken of we hier een alternatief van de markt kunnen organiseren. Die zou dan plaatsvinden van 14:00 tot 20:00 uur, om ook werkende ouders de gelegenheid te geven om de markt te bezoeken. Met een barista, iets leuk voor de kinderen en streekproducten."

De dorpsraad is momenteel in gesprek met de gemeente, de BIZ Middelhanris Centrum en de Plattelandsjongeren om de mogelijkheden te bekijken. Er komt binnenkort een pilot om de behoeften te peilen en de mogelijkheden te bekijken.