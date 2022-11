Weer grote zoekactie door hulpdiensten nabij Goedereede

Op de kruising Middeldijk met de Mariadijk tussen Goedereede en Ouddorp is woensdagavond 16 november 2022 een fiets aangetroffen door een voorbijganger. Onduidelijk was van wie die fiets was en waar die persoon zich bevond. De hulpdiensten hebben daarop groot ingezet en zijn een zoektocht gestart in de omgeving.

De brandweer heeft met een oppervlaktereddingsteam een zoekslag gemaakt in de sloot maar niets aangetroffen. Een maand eerder gebeurde een soortgelijk incident op dezelfde plaats, toen was iemand een rugzak verloren. De brandweer roept een ieder op om geen fietsen, kleding of (deel)scooters onbeheerd bij een waterkant achter te laten. Voorbijgangers denken dat er mogelijk iemand in het water ligt en bellen 112. De brandweer neemt iedere melding serieus en is juist blij dat mensen alert zijn in zo'n situatie. Voorkom dat omstanders hoeven te bellen en let op je spullen bij de waterkant is de oproep van de brandweer.