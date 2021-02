Weer ree doodgebeten, boswachters bezorgd

Het aantal bezoekers van de natuurgebieden op Goeree-Overflakkee en daarbuiten is in de afgelopen maanden flink toegenomen en ook het aantal loslopende honden nam sterk toe. Dit terwijl wilde dieren juist in deze periode van het jaar extra kwetsbaar zijn. Boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten doet een oproep aan bezoekers om zich aan de regels te houden.

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur. Groeiende waardering en meer draagvlak voor de Nederlandse natuur zijn heel positief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – vaak onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden is in de afgelopen maanden fors toegenomen. Begin februari 2021 werd een doodgebeten ree gevonden in de Duinen van Goeree.

“Geniet van de natuur, maar houd je aan de toegangsregels!” benadrukt boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten. “De toegangsregels zijn er niet voor niets, en in deze periode extra belangrijk: blijf op de paden, hond aan de lijn, laat geen afval achter. Reeën en vele andere diersoorten zijn in de winter kwetsbaar vanwege een kleinere beschikbaarheid van voedsel, dat met de huidige laag sneeuw ook nog eens veel moeilijker te vinden is. Daarbij komt dat de dieren door de drukte in de gebieden minder rust krijgen. De wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken. Reeën weten waar de recreatiepaden lopen, maar houden geen rekening met loslopende honden die ze opjagen buiten de paden. Behalve dodelijke bijtincidenten kan het opjagen of verstoren van reeën ook leiden tot aanrijdingen op wegen rond de natuurgebieden, omdat de dieren in paniek een weg oprennen.

Natuurmonumenten heeft vanwege de drukte en de incidenten het toezicht in de gebieden verscherpt. “Wij zijn bovenal gastheer in de natuur; we wijzen mensen de weg, vertellen wat over het gebied. Maar bij overtredingen delen wij ook boetes uit.” vertelt boswachter Mathieu Ogay. “Bezoekers die hun hond los laten lopen waar dat niet mag riskeren een boete van 100 euro. Gaat je hond achter dieren aan? Dan kan de boete oplopen tot 500 euro. Bezoekers die de hond los willen laten lopen kunnen terecht in natuurgebieden die hiervoor zijn aangewezen.”