Weer veel vernielingen in en rondom Ooltgensplaat

De dorpsraad van Ooltgensplaat heeft met afschuw kennisgenomen van diverse vernielingen die in en rondom Ooltgensplaat hebben plaatsgevonden rond oud en nieuw 2021/2022. Verkeersborden, bloembakken, prullenbakken, de brievenbus en veiligheidspaaltjes bij de supermarkt zijn volledig vernield. Het speeltoestel met de glijbaan op het Gorsje is volledig afgebrand.

Ondanks voorzorgen door de plasticcontainers te verwijderen en alle brievenbussen en prullenbakken volledig af te sluiten heeft men kans gezien deze te vernielen. Het kost naast de ergernis de gemeenschap weer veel geld om het weer in orde te brengen.

“Wat maakt nu dat mensen dit andere mensen aandoen? Voor ons blijft het onbegrijpelijk dat dit gebeurt en wij hopen van harte dat dit een keer stopt. Het lukt ons echter alleen als we ons er allemaal druk over maken. Het is toch te gek voor woorden dat er al op voorhand kosten gemaakt moeten worden om de spullen te beschermen en dat deze vervolgens toch nog – als een soort van sport – vernield moeten worden”, aldus de dorpsraad.