Wegafsluiting door stapel hooibalen in brand

In de vroege ochtenduren van vrijdag 14 juli 2023, rond 03:50 uur, is er brand ontdekt in een stapel hooibalen langs de N215/Staverseweg bij Dirksland. Het vuur veroorzaakte aanzienlijke rookontwikkeling waardoor de hulpdiensten genoodzaakt waren de N215 geruime tijd af te sluiten.

Om de brandweerlieden betere toegang tot de brandhaard te geven werden de balen met behulp van een kraan uit elkaar getrokken. Hierdoor konden de brandweerlieden de brand effectief blussen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws