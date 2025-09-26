Wegafsluiting Langeweg in Middelharnis/Sommelsdijk

Van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober 2025 is de Langeweg in Middelharnis/Sommelsdijk afgesloten voor verkeer tussen de kruising met de Oost-Krakeelstraat en de kruising met het Gedempt Kanaal. De weg is dagelijks afgesloten van 07:00 tot 16:00 uur. Buiten deze tijden blijft de Langeweg open voor verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor werkzaamheden aan de brug over de Langeweg.

Gedurende de afsluiting zijn er omleidingsroutes ingesteld. Auto's en fietsers worden omgeleid via de Oost-Krakeelstraat, Kaai en de Sommelsdijkse Haven. Vrachtverkeer moet via de Joost van den Vondellaan, Oudelandsedijk en de N215 rijden. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de stoep langs de werkzaamheden.

Verkeersdeelnemers wordt verzocht rekening te houden met de tijdelijke afsluiting en de aangegeven omleidingen te volgen.

