Wegafsluiting Oudelandsedijk vanwege asfaltonderhoud

Van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 24 oktober 2025 is de Oudelandsedijk in de polder tussen Middelharnis, Stad aan het Haringvliet en Nieuwe Tonge afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het wegvak tussen de Munnekenputseweg en de Noordlandsedijk wordt dan voorzien van groot onderhoud en duurzaam veilige inrichting, waaronder wegverhogingen om het verkeer af te remmen.

De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer Van Gelder, vinden doorgaans plaats tussen 07:00 en 16:00 uur. Tijdens het asfalteren wordt er van 06:00 tot 18:00 uur gewerkt. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor de duur kan variëren.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via alternatieve routes. Bewoners, bezoekers en werknemers binnen het afgesloten gebied kunnen het werkvak wel betreden op vertoon van een speciaal toegangsbriefje. Verkeersregelaars zijn aanwezig om de bereikbaarheid van woningen te waarborgen en weggebruikers te informeren.

Voor vragen of meldingen kunnen inwoners contact opnemen met de omgevingsmanagers van Van Gelder. Liesbeth van Dijke is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 07:00 en 17:00 uur via 06-8193 8492. Op vrijdag is Francis Danen beschikbaar van 7.00 tot 16.00 uur via 06-1436 4070.

Door Internetredactie Omroep Archipel