Wegwerkzaamheden omgeving Dirksland en Sommelsdijk

Van maandag 1 september tot en met vrijdag 5 september 2025 wordt de Oudelandsedijk, aan de noordkant van de N215 bij Dirksland, evenals de kruising Dorpsweg bij Sommelsdijk, afgesloten. De afsluiting vindt plaats tussen 07:00 en 16:00 uur in verband met onderhoud aan het asfalt. Wegomleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Van maandag 15 september tot en met zondag 12 oktober 2025 is het fietspad langs recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk afgesloten. Het betreft het traject tussen de Dorpsweg en de kerk bij de rotonde. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs het politiebureau. De direct omwonenden ontvingen hier eerder een brief over.

