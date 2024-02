Welkom in kraamkamer Moeder Natuur

Het voorjaar is de tijd waarin de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en waarin alles weer tot leven komt. Om de nieuwe generatie de ruimte te geven om op te groeien, kunnen de boswachters van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ieders hulp goed gebruiken.

Voor boswachter Melanie en haar collega's is de lente een van de mooiste seizoenen van het jaar. "Het is het begin van nieuw leven en vol met geluksmomentjes om de eerste tekenen van ontwaken te zien," zegt boswachter Melanie. "Of het nu gaat om vogels die terugkeren uit warme oorden of planten die na de koude maanden weer beginnen te bloeien, de natuur bruist van energie en vitaliteit. Het is altijd weer een bijzonder moment om dit te mogen aanschouwen."

Voorjaarskriebels

Voor veel dieren markeert de lente het startsein om zich een partner aan te meten, een liefdesnest te bouwen en de liefde te bezegelen met kroost. Dit proces is van onmisbaar voor het voortbestaan van planten en dieren. Het Zuid-Hollands Landschap roept daarom alle bezoekers van de natuurgebieden op om zich bewust te zijn van de impact van hun aanwezigheid.

"Rust, reinheid en regelmaat zijn de sleutelwoorden in de kraamkamer van de natuur," legt boswachter Melanie uit. "Kuikens, eendjes, jonge hazen en reekalfjes zijn kwetsbaar. Zonder verstoring van de mens is het al uitdagend genoeg voor ze om te overleven en op te groeien."

Huisregels

Het Zuid-Hollands Landschap doet dan ook een beroep op alle bezoekers. Om de jongste generatie ruimte en rust te geven om veilig op te groeien, vragen zij iedereen, juist in het broedseizoen, zich aan de regels te houden:

Houd je aan de huisregels van de natuurgebieden en let vooral op eventuele extra maatregelen vanaf 1 maart.

Is een gebied afgesloten? Betreed het dan niet. Verstoring in deze meest kwetsbare gebieden heeft grote impact op de rust van dieren. Raadpleeg de website zhl.nl voor toegankelijkheid.

Blijf op de aangewezen paden.

Houd je hond aangelijnd.

Laat geen afval achter om gezondheidsrisico's voor dieren te vermijden.

Neem een verrekijker mee om van een afstand te genieten van de pracht van de natuur zonder verstoring.

Voor meer informatie over het Zuid-Hollands Landschap en haar natuurgebieden, bezoek www.zuidhollandslandschap.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel