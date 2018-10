Werken aan nieuwe natuur Zuiderdiepgorzen

Natuurmonumenten is gestart met werkzaamheden in de Zuiderdiepgorzen aan het Zuiderdiep bij Stellendam. 70 hectare voormalige landbouwgrond wordt omgevormd tot open waterrijke natuur. De komende tijd zijn graafmachines aan het werk om oude kreken open te graven.De grond wordt verplaatst naar plekken waar van nature een verhoogd reliëf is.

Op de hogere delen legt de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuw fietspad en een wandelpad aan, zodat bezoekers de natuur in de Scheelhoek en de Zuiderdiepgorzen zelf kunnen gaan beleven. Naar verwachting wordt het gebied in het voorjaar van 2019 geopend voor publiek.

Boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten: "De openheid en water in het gebied gaat gegarandeerd zorgen voor veel vogels. Er komen zeker broedvogels op af als kievit en tureluur. Maar het gebied is in de rest van het jaar ook aantrekkelijk voor voedselzoekende soorten als lepelaar en strandloper. Tot het voorjaar zal het kaal en modderig zijn, maar in de lente komt het tot leven en kan de natuur zich verder ontwikkelen. Eind 2019, wanneer het gebied op noodzakelijke plaatsen is uitgehard, komt de nieuwe natuur in verbinding met het Zuiderdiep te staan. Hierdoor wordt het dynamischer en nog natuurrijker."

De ontwikkeling van natuur en recreatief medegebruik in de Zuiderdiepgorzen maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee, waarin Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland samen werken. De werkzaamheden worden uitgevoerd met steun van het Droomfondsproject Haringvliet. Aannemingsbedrijven Martens en van Oord en Baars voeren het werk uit onder directie van RPS advies- en ingenieursbureau.

Droomfondsproject Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcodeloterij samen aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit doen zij in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen op 15 november 2018 waarmee er weer een verbinding komt tussen zee en rivier. Lees meer op www.haringvliet.nu.