Werkzaamheden aan N59: 2 weekendafsluitingen in juni

Op de N59 tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) en afslag Den Bommel (Schaapsweg) worden werkzaamheden uitgevoerd om de berm te verstevigen. De werkzaamheden vinden plaats tijdens 2 weekenden in juni 2024. Deze weekendafsluitingen vinden plaats van 7 tot 10 juni en 14 tot 17 juni. Het weekend van 21 tot 24 juni staat als reserveweekend gepland.

Eerder geplande werkzaamheden in maart moesten worden uitgesteld vanwege de natte weersomstandigheden. Het doel van de bermverharding is om weggebruikers in staat te stellen om gemakkelijker en veiliger uit te wijken voor nood- en hulpdiensten.

De weg zal tijdens beide weekenden afgesloten worden van vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur, in zowel de richting heen als terug. Ook de parallelweg zal afgesloten zijn. De parallelweg blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers, landbouwverkeer en het openbaar vervoer. De dienstregeling van het openbaar vervoer zal tijdens deze 2 weekenden ongewijzigd doorgaan volgens het normale schema.



