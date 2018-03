Werkzaamheden aanleg reuzenei in het Haringvliet gestart

Nabij de haven van Stellendam vlakbij de Haringvlietdam realiseert het Droomfondsproject Haringvliet een heel bijzondere natuurbeleefplek. Ze zijn begonnen met de voorbereidingen voor de leg van een reuzenei.

Het Droomfondsproject Haringvliet wil niet alleen de deltanatuur in het Haringvliet herstellen en verbeteren, maar bezoekers ook veel meer laten genieten van de natuurpracht van het gebied. Daarom leggen ze vlakbij de Haringvlietdam - op een voor publiek gemakkelijk toegankelijke plek - een uniek ‘vogelobservatorium' aan. Niet zomaar een vogelkijkhut, maar een heel bijzondere plek waar bezoekers de natuur in het Haringvliet van dichtbij en op een andere manier beleven.

Het ontwerp van RO&AD en RAU Architecten is uniek in de wereld. Het vogelobservatorium wordt een houten reuzenei van twee verdiepingen. Het ei is te bereiken via een tunnel en ligt pal voor een nieuw aangelegd vogeleiland. Het ei wordt volledig ecologisch gebouwd en de toegangsweg, de tunnel en het ei zullen tal van natuurverrassingen bieden.

Druk aan de slag

De omgevingsvergunning is binnen en Droomfondspartners Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zijn, onder andere met behulp van vrijwilligers, begonnen met de voorbereidingen voor het leggen van het ei. Binnenkort begint het broedseizoen en zal het gebied bruisen van het leven. In het najaar wordt dan het ei gelegd en de bouw van het vogelobservatorium moet eind 2018 klaar zijn.

Meer informatie op haringvliet.nu