Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer toegankelijk. Ook het negatief duikadvies is komen te vervallen.

Extra aanpassingen

Staatsbosbeheer is sinds 1 januari 2018 eigenaar en beheerder van drie scheepswrakken in de Grevelingen, waaronder het duikwrak Le Serpent. In juli 2018 zijn in dit wrak bij een tragisch duikongeval twee duikers overleden. Staatsbosbeheer heeft afgelopen periode met allerlei betrokken partijen gesproken over hoe het duikwrak veiliger en overzichtelijker kan worden gemaakt. Naar aanleiding van deze adviezen zijn de afgelopen twee weken allerlei aanpassingen gedaan aan het wrak door Duik- en Bergingsbedrijf Europa. De donkere ruimtes in het voor- en achterruim zijn vanaf heden permanent afgesloten. Daarnaast is de gidslijn in het ruim aangepast en verlengd. Deze lijn is gekoppeld aan de nieuwe gidslijn die op het dek aan bakboordzijde is aangebracht.

Duikverbod opgeheven

Tijdens de uitvoering van het werk gold een tijdelijk duikverbod om de veiligheid te waarborgen. Dit duikverbod is met het afronden van het werk komen te vervallen. Ook is het negatief duikadvies komen te vervallen. De tijdelijke informatieborden zijn verwijderd.

Duiken in de Grevelingen

Le Serpent is een duikwrak in de Grevelingen. Het betonnen schip ligt onder water tussen de 19 en 29 meter diep en is gemarkeerd met boeien. Vanwege de diepte, het ontbreken van daglicht en het soms slechte zicht is Le Serpent alleen geschikt voor de geoefende duiker. Het 60 meter lange schip is in 2011 afgezonken en is voor zowel nationale als internationale duikers een bijzonder duikobject. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken, de Rat (op 12 m diepte) en de Zeehond (op 10 m diepte) en er zijn tal van andere mooie duiklocaties.