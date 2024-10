Werkzaamheden Kaai en Schelpenpad Dirksland

Eind oktober en begin november 2024 wordt er gewerkt aan de weg langs de haven van Dirksland, op de Kaai en het Schelpenpad. Dit is een belangrijke verkeersroute voor zowel inwoners als bedrijven, hulpdiensten en het openbaar vervoer. De gemeente onderzoekt de staat van de kademuur en voert onderhoud uit aan het asfalt. De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor overlast.

Het asfalt op de Kaai en het Schelpenpad is aan vernieuwing toe. Door de dagelijkse belasting van auto’s en zwaar verkeer is er schade aan de weg ontstaan. Het verkeer veroorzaakt daarnaast ook beweging van de kademuur wat de kwaliteit van het asfalt niet ten goede komt. Om de veiligheid voor de toekomst te waarborgen, gaat de gemeente aan de slag met het herstel van de weg.

Wat gaat er gebeuren?

Voorafgaand aan de vernieuwing van het asfalt onderzoekt de gemeente de staat van de kademuur. Dit gebeurt door het graven van proefsleuven en het uitvoeren van sonderingen. Een sondering geeft uitsluitsel over de draagkracht van de ondergrond. Het onderzoek geeft ook inzicht in de resterende levensduur van de kademuur. Hiermee kan de gemeente mogelijke grootschalige werkzaamheden in de toekomst voorkomen.

Planning

Het onderzoek vindt plaats in de avonden en nachten van 29 (op 30), 30, 31 oktober en 1 november. Om de weg overdag open te houden voor hulpdiensten en het openbaar vervoer, vinden de werkzaamheden plaats tussen 20:00 en 05:30 uur. De volledige afsluiting voor het vernieuwen van het asfalt is van maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november. Tijdens deze periode wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en de schade herstelt. Ten slotte brengt de aannemer een nieuwe asfaltlaag aan.

Verwachte overlast

Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden kunnen inwoners in de directe omgeving geluidsoverlast ervaren. Om deze hinder te beperken, worden de meest lawaaiige activiteiten in de avond uitgevoerd. Denk aan het zagen van asfalt en het verwijderen van de fundering. Wel kan er nog enige geluidsoverlast zijn, onder meer bij het dichtmaken van de proefsleuven. Extra verlichting wordt ingezet om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

In de week van 4 tot en met 8 november is de weg volledig afgesloten. Dit betreft het Schelpenpad (vanaf de rotonde), de Kaai tot en met de bocht West Havendijk en Boezemweg. De afsluiting zorgt voor extra verkeersdrukte op omleidingsroutes. Ook kan de parkeerdrukte toenemen. Over de bereikbaarheid van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor hulpdiensten zijn duidelijke afspraken gemaakt.

De gemeente vraagt om begrip voor de tijdelijke overlast en benadrukt dat de werkzaamheden nodig zijn om de verkeersveiligheid en de staat van de kademuur in de toekomst te waarborgen.



Door Internetredactie Omroep Archipel