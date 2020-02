Werkzaamheden N215 bij Melissant en Dirksland verplaatst naar weekend van 14 februari

De provincie Zuid-Holland verplaatst de werkzaamheden aan de nieuwe rotonde Staakweg (N215) bij Dirksland naar het reserveweekend van 14 februari 2020. De werkzaamheden in het weekend van 7 februari gaan niet door vanwege slechte weersomstandigheden en is dus gewoon open voor alle verkeer.

Weekendafsluiting 14 februari 2020

De werkzaamheden zijn verplaatst naar het reserveweekend. Vanaf vrijdag 14 februari 20.00 uur tot en met maandag 17 februari 05.30 uur is de N215 vanaf de N57 tot aan de Watertoren bij de rotonde Oudelandsedijk in Dirksland afgesloten voor alle doorgaande verkeer.

Omleidingen ongewijzigd

Alle omleidingsroutes en de bereikbaarheid van Dirksland en Melissant blijven ongewijzigd voor de weekendafsluiting van 14 februari. Stellendam is alleen bereikbaar vanaf de N57 via de Korteweg en de Meester Snijderweg. Dirksland is alleen bereikbaar via de N215 vanaf Middelharnis en Melissant is te bereiken via de N57 en de oude Provincialeweg (Plaatweg). Het verkeer vanaf Melissant richting Stellendam en de N57 kan wel over de N215.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de weekendafsluiting omgeleid over Schouwen-Duiveland via de N57 en de N59. De extra reistijd is ongeveer een uur.

Het openbaar vervoer blijft tijdens de weekendafsluiting de normale route rijden volgens dienstregeling.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de weekendafsluiting via de gebruikelijke route over de Kraaijerdijk en de Westhavendijk.

Blijf op de hoogte via gratis sms-alert

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden met de gratis sms-alert. Sms PZH N215 AAN naar 1008 en u ontvangt actuele informatie over de werkzaamheden, planning en afsluitingen. Bij aanmelding betaalt u eenmalig de normale sms-kosten van uw provider. Alle ontvangen sms-berichten zijn gratis.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden en over het hele project ‘N215 Omleiding Melissant-Dirksland’ is te vinden op www.zuid-holland.nl/N215. Vragen kunnen worden gesteld aan Het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur: 070 - 441 6622.