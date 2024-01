Werkzaamheden N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge

Op verschillende punten op de N215, tussen Dirksland en Oude-Tonge wordt aan de weg gewerkt. Dat is nodig, omdat er door toenemend verkeer onveilige verkeerssituaties ontstaan. Vooral in de spits is dit een probleem. Om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren zijn er maatregelen nodig. Die worden genomen in samenwerking van de gemeente, de provincie en het Waterschap Hollandse Delta.

Zo wordt het asfalt onderhouden aan de hoofdrijbaan en de parallelwegen, de openbare verlichting, bebording en bewegwijzering wordt vervangen. De parallelweg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge wordt verbreed. Op de kruising van de N215 met de Vroonweg komt een linksaf-vak, om files te verminderen.

Er komt ook een extra ontsluitingsweg van de Oudelandsedijk naar de kern van Nieuwe-Tonge en een ongelijkvloerse kruising tussen de N215 en de Oudelandsedijk.

Bij bedrijventerrein 'De Tram' in Nieuwe Tonge wordt een rotonde met twee rijstroken aangelegd. Ook komt er een tunnel voor fietsers en voetgangers. Bij de bushaltes komen een wachthuisje en een informatiepaneel met de vertrektijden.

De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren tot 2026. Mourik Infra gaat het project uitvoeren. In de aanbesteding had de aannemer veel aandacht voor het beperken van de hinder voor weggebruikers. Natuurlijk zal er toch af en toe enige overlast zijn. Dit najaar komt er een informatiecentrum over de werkzaamheden. Tot die tijd is er online al informatie te vinden.



Door Linda van der Klooster