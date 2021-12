Wethouder Berend Jan Bruggeman ontsteekt lichtjes bij oorlogsgraven

Stichting WO2GO is evenals de laatste jaren betrokken bij het landelijke project “Lichtjes op oorlogsgraven”. Wethouder Berend Jan Bruggeman ontstak op kerstavond 24 december 2021 de lichtjes bij oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Molenweg in Sommelsdijk.

Project “Lichtjes op oorlogsgraven”

In 1991 plaatsten schoolkinderen uit Holten op kerstavond brandende kaarsjes op de Canadese militaire begraafplaats, een initiatief van een Finse vrouw die deze traditie overbracht vanuit haar geboorteland. Inmiddels branden er op kerstavond op meer dan 400 locaties in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven.

Deelname Stichting WO2GO

Sinds 2016 doet Stichting WO2GO mee met het mooie project “Lichtjes op oorlogsgraven”. Tijdens de eerste jaren dat de stichting deelnam, werd er alleen nog een kaarsje gezet bij de 31 geallieerde militairen die op het eiland begraven liggen. Vorig jaar zorgde Stichting WO2GO ervoor dat bij alle graven van oorlogsslachtoffers op Goeree-Overflakkee een kaarsje brandt. Met de hulp van vrijwilligers werd op kerstavond een kaarsje aangestoken bij 75 oorlogsgraven. Toen ontstak burgemeester Grootenboer-Dubbelman lichtjes bij de graven van de broertjes De Bruin en hun vriendje Beije Soldaat op de begraafplaats aan de Kapoenstraat in Dirksland. De rouwkaarsen branden zo’n vijftig uur waardoor op beide kerstdagen een lichtje brandt ter herinnering aan hen die om het leven kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wethouder ontsteekt lichtjes in Sommelsdijk

Ook in 2021 wilde Stichting WO2GO bij alle graven van oorlogsslachtoffers een kaarsje branden. Wethouder Berend Jan Bruggeman zet zich graag in voor dit mooie initiatief. Op kerstavond ontstak hij op de begraafplaats aan de Molenweg in Sommelsdijk kaarsjes bij de graven van Sommelsdijkse oorlogsslachtoffers Pieter Slis, Wim Vis van Heemst, Beschier Kieviet, Johannes de Waal en Pieter Vogelaar. Ook werden kaarsjes ontstoken bij de graven van acht vliegeniers die sneuvelden op 28 mei 1944. Zes van deze militairen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, de andere twee uit Canada en Australië.

Wethouder Bruggeman sprak de woorden: “Niet alleen met Dodenherdenking op 4 mei staan we stil bij de oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Als gemeentebestuur ondersteunen wij dit mooie initiatief in deze dagen rond kerst, waar Stichting WO2GO aan deelneemt”.

Inachtneming coronamaatregelen

Stichting WO2GO hield rekening met de coronamaatregelen tijdens dit unieke landelijke project. Het aansteken van de lichtjes vond eind van de middag/begin avond plaats en namens de Stichting waren er maximaal twee mensen aanwezig op de begraafplaatsen.