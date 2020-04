Wethouder Bruggeman bezoekt De Vliedberg

Wethouder Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft dinsdagmiddag 21 april 2020 een bezoek gebracht aan woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp.

De wethouder met volksgezondheid, ouderenbeleid en welzijn in zijn portefeuille bezocht het complex van CuraMare om zijn betrokkenheid met én waardering voor de zorginstellingen te tonen en zo de zorgprofessionals én de bewoners een hart onder de riem te steken.

Ook wilde hij zich laten informeren over de huidige stand van zaken bij de woonzorglocaties van CuraMare, met alle genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wat is het effect van deze maatregelen? En hoe werkt alles rondom een quarantaine / geïsoleerde verpleging? De wethouder kreeg een kleine rondleiding en sprak met verzorgenden die werken op een quarantaine-woongroep. Daarnaast sprak hij met Ellen Hoogervorst van de raad van bestuur van CuraMare en teammanagers Esther Gaanderse en Therese Vlietland. “De situatie binnen de ouderenzorglocaties lijkt te stabiliseren. Verreweg de meeste afdelingen en woongroepen zijn (weer) vrij van corona. De eenzaamheid van de bewoners is nu een van onze grootste zorgen”, aldus Ellen Hoogervorst.

Waardering

De wethouder sprak zijn waardering uit voor de zorgprofessionals die met hart en ziel zorgen in deze moeilijke tijd. “We weten dat corona hard heeft toegeslagen binnen seniorencomplexen, zoals bij Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Dat heeft zijn weerslag op iedereen. Een baan in de zorg vraagt, zeker in deze tijd, toewijding. Daar heb ik heel veel respect voor. Het werk kan momenteel - fysiek en emotioneel – heel moeilijk zijn en dan heb ik het nog niet eens over de eigen gezondheid en de gezinnen thuis.” Door CuraMare is een programma gestart wat ‘Samen heel blijven’ wordt genoemd. Een onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de nazorggesprekken voor de medewerkers. Deze gesprekken zijn op een aantal plekken al gestart.

Aandacht

Ook vroeg Bruggeman – via de zorgmedewerkers – naar de bewoners, hun daginvulling en zorgen. “Het raakt me dat onze ouderen geen bezoek meer kunnen ontvangen en hun appartementen niet uit kunnen. Dat kan heel eenzaam voelen”, aldus de wethouder. “Het is mooi te zien hoe het zorgpersoneel ondanks de maatregelen juist aandacht heeft voor het belang van contact. Mooi ook hoe hartelijk en warm de sfeer is, ondanks de spanning.”

Bruggeman sloot zijn bezoek af met een oproep aan de inwoners. “De meeste inwoners zijn – nu letterlijk – buitenstaanders. Maar we kunnen wel laten zien dat we meeleven met onze zorghelden, meeleven met onze oudere kwetsbare medemensen. Bezoek is momenteel niet mogelijk, maar houd contact. Bel bijvoorbeeld regelmatig of stuur een kaartje.”