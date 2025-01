Wethouder Bruggeman op bezoek bij Vluchtelingenwerk

Een kerstkaart met uitnodiging, ondertekend door tientallen medewerkers van Vluchtelingenwerk, bleek onweerstaanbaar voor wethouder Berend Jan Bruggeman van Sociaal Domein en Welzijn. Donderdag 23 januari 2025 bracht hij een bezoek aan Vluchtelingenwerk in Sommelsdijk, waar hij hartelijk werd ontvangen door vrijwilligers en statushouders.

Tijdens een ontspannen gesprek deelde Bruggeman ervaringen met de aanwezigen en luisterde hij naar de uitdagingen waarmee nieuwkomers op Goeree-Overflakkee te maken krijgen. De wethouder nam uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden en kreeg een inkijkje in het werk van de vrijwilligers.

Ook was de wethouder getuige van de ondertekening van een huurcontract door een nieuw gezin, een mijlpaal in hun integratieproces. Vluchtelingenwerk benadrukte het belang van een goede samenwerking met de gemeente en pleitte voor open communicatie. Met deze ontmoeting is een eerste stap gezet naar een hechtere samenwerking.



Door Internetredactie Omroep Archipel