Wethouder Bruggeman opent MEE-locatie in Middelharnis

Wethouder Berend Jan Bruggeman heeft vrijdag 28 mei 2021 samen met bestuurder Michiel van der Vlies van MEE Plus de nieuwe locatie van MEE in Middelharnis officieel geopend.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE gaan vanuit deze nieuwe locatie hun zorg en ondersteuning bieden aan inwoners van Goeree-Overflakkee. Dit betekent dat zij geen onderdeel meer zijn van Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wel blijven de cliëntondersteuners en Team Jeugd en Gezin nauw met elkaar samenwerken.

Cliëntondersteuners vormen hun eigen team en borgen zo onafhankelijkheid

MEE is de onafhankelijke specialist voor mensen met een (onzichtbare)beperking. De cliëntondersteuners staan naast u, denken met u mee en zijn pas tevreden als u de passende zorg krijgt die u nodig heeft. Het onafhankelijke karakter van de dienstverlening betekent dat zij niet gebonden zijn aan instanties, wat betekent dat zij u onafhankelijke zorg/ondersteuning kunnen bieden.

Om het onafhankelijke karakter van de cliëntondersteuners te behouden, is ervoor gekozen om hen een eigen team te laten vormen. Zij doen dit vanuit naam van de stichting MEE Plus. Dit betekent dat zij vanaf 1 juli 2021 officieel geen onderdeel meer zijn van Team Jeugd en Gezin. Voorafgaand daaraan zijn zij verhuisd van het gemeentehuis naar de centrale zorglocatie Juliana van Stolberglaan 19 in Middelharnis. In dit centrum is onder andere ook het CJG gevestigd. Bestaande cliënten zijn op de hoogte gesteld van de verandering.

Inwoners van Goeree-Overflakkee met een hulpvraag kunnen contact opnemen met het servicebureau van MEE Plus (0181 33 35 07 of servicebureau@meeplus.nl).