Wethouder Eijkenduijn treedt tijdelijk terug wegens burn-out

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn is voorlopig met ziekteverlof. Zijn taken worden de komende tijd overgenomen door de collega-wethouders en burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. Ondertussen wordt naar tijdelijke vervanging gezocht. Het college bespreekt dinsdag 7 januari 2025 hoe zijn taken onderling worden verdeeld totdat er een tijdelijke vervanger is aangesteld.

Wethouder Eijkenduijn kampte al een paar weken met gezondheidsproblemen. Hij hoopte na de kerstperiode weer aan het werk te kunnen, maar op advies van de huisarts doet hij nu toch een stap terug. Hij krijgt van het college van B & W alle steun en ruimte om uit te zieken en aan zijn gezondheid te werken. Jaap Willem Eijkenduijn heeft de portefeuilles Financiën, Duurzaamheid, Accommodaties en Sport en Kunst en Cultuur. Ook is hij kernwethouder van Ouddorp, Melissant, Dirksland en Oude-Tonge.



Door Internetredactie Omroep Archipel