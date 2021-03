Wethouder Feller feliciteert accommodaties met Zoover Award

Zeven accommodaties op Goeree-Overflakkee ontvingen een Zoover Award Gold. Het gaat om: camping Elizabeth Hoeve, camping De Lage Werf, camping ’t Vogelnest, camping de Vlugtheuvel, camping de Vrijheid, Park Zeedijk en Qurios ECO Grevelingenstrand.

“Een heel bijzondere prestatie”, zegt wethouder Peter Feller (Recreatie en Toerisme). Hij bezocht vrijdag 26 maart een aantal ondernemers die in de prijzen vielen om hen namens de gemeente te feliciteren en een boeket bloemen aan te bieden.

“Met het winnen van deze prijs worden de mogelijkheden van toerisme en recreatie in onze regio in heel Nederland op de kaart gezet. Het is wel duidelijk dat de service en kwaliteit op Goeree-Overflakkee op een hoog niveau staan. Een mooie blijk van waardering voor deze accommodaties die daarmee positief bijdragen aan de recreatieve meerwaarde van ons eiland!”, zegt wethouder Feller.

Zoover Award

De Zoover Award is een jaarlijks terugkerende publieksprijs in de reisbranche. De prijs staat voor de waardering van vakantiegangers. Deze waardering is gebaseerd op reviews die op zoover.nl zijn geplaatst.

Hieronder een overzicht van de accommodaties die een Zoover Award Gold hebben gewonnen:

Camping Elizabeth Hoeve.

Camping De Lage Werf wint voor de 4e keer op rij de Zoover Award Gold.

Camping ’t Vogelnest heeft de coronamaatregelen aangegrepen om een volledig nieuwe receptie te maken.

Camping de Vlugtheuvel is een van de weinige campings in Zuid-Holland met een Green Key Goud.

Camping de Vrijheid heeft recent meerdere units vernieuwd.

Park Zeedijk staat in de top 3 van de schoonste parken en top 10 beste parken van Nederland in de lijst van Zoover.

Qurios ECO Grevelingenstrand onderscheidt zich met duurzame huisjes. Ook zij staan in de top 10 beste parken van Nederland in de lijst van Zoover.

Green Key Goud

Ook bezocht wethouder Feller RCN Toppershoedje om hen te feliciteren met hun Green Key Goud. Dit certificaat is de hoogst haalbare waardering als het gaat om duurzaam ondernemen. Andere accommodaties op Goeree-Overflakkee die dit certificaat hebben, zijn: Center Parcs Port Zélande, Qurios Grevelingen Strand, Landal Ouddorp Duin en camping de Vlugtheuvel.