Wethouder Feller roept op: zet je fietsverlichting AAN

De kans is groot dat u de komende weken in het donker op de fiets aan het verkeer deelneemt. Daarom is het juist in deze periode extra belangrijk dat uw fietsverlichting in orde is en u deze gebruikt. Op mAANdag 13 december 2021 nam wethouder Peter Feller bij CJS 't Kompas in Den Bommel het AAN-estafette stokje over van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland). Met een grote krijttekening roept hij op om de fietsverlichting AAN te zetten. Ook hielp hij met het controleren van de fietsverlichting van de leerlingen.

Zorg dat uw fietsverlichting goed zit

Met de campagne ‘AAN in het donker’ vraagt de gemeente aandacht voor goede fietsverlichting. Niet alleen is het belangrijk dat uw fiets is voorzien van wit of geel licht voor en rood licht achter, ook moet uw fiets voorzien zijn van een rode reflector op de achterkant, witte of gele reflectoren op de wielen (velgen of banden) en vier (amber)gele reflectoren op de trappers.

Er zijn vele soorten fietslampen te koop in uiteenlopende prijsklassen. Maar niet alle lampjes zijn even zichtbaar en soms zelfs niet eens toegestaan. Fietslampen mogen bijvoorbeeld niet knipperen. Ook is het niet toegestaan om extra verlichting te gebruiken zoals spaakverlichting of meer dan één koplamp op een tweewieler. Wist u dat de boete voor het rijden zonder verlichting in het donker € 60,- bedraagt?

Losse lampjes die u kunt bevestigen aan uw fiets of kleding zijn soms handig, maar u mag de lampjes alleen vastmaken op uw fiets of bovenlichaam (rug en borst). U mag dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken.

Met goede verlichting neemt het risico dat u in het donker wordt aangereden met 20% af. Dus controleer uw fietsverlichting of ga langs een fietsenmaker en zet uw fietsverlichting AAN in het donker en overdag bij slecht zicht. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen veilig thuiskomt!