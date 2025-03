Wethouder weer even voor de klas bij CBS Het Kompas

De leerlingen van CBS Het Kompas in Stellendam weten veel van veilig verkeer en hebben daarom op dinsdag 11 maart 2025 voor de vijfde keer het SCHOOL op SEEF-label gekregen.

Wethouder Henk van Putten reikte het verkeersveiligheidslabel uit aan schooldirecteur Martien van Es nadat de leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8, alle vragen in een verkeersquiz goed hadden beantwoord. De wethouder was vroeger leerkracht en presenteerde de verkeersquiz als een ervaren 'meester' voor een enthousiast publiek van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Alle scholen in Nederland moeten verkeerseducatie geven. Bij SCHOOL op SEEF krijgen de leerlingen niet alleen lessen uit een boekje, maar oefenen ze ook in de praktijk. Zo leren kleuters veilig oversteken en fietsen de oudere leerlingen in de schoolomgeving, waarbij alledaagse verkeerssituaties worden geoefend. Op Goeree-Overflakkee doen 30 scholen mee aan SCHOOL op SEEF. 11 daarvan hebben inmiddels een label verdiend.

Dichtbij

"We hebben een regionaal veiligheidsprogramma", legt wethouder Henk van Putten van Verkeer uit. "De verkeersveiligheid is echt een issue. Hoe kun je dat nou het best aanpakken? Door dat op de scholen dicht bij de leerlingen te oefenen en onder de aandacht te brengen."

Voor de scholen is het een mooie uitdaging om het label te behalen. "Dat geeft ook het wedstrijdelement. Het maakt het voor de leerlingen juist ook leuk om daarmee aan het slag te gaan. De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid denkt met alle scholen na over het lesprogramma. Dat is niet alleen maar in de klas theoretisch dingen oefenen, maar ook echt in de praktijk. Daar zetten de scholen verkeersouders bij in en dat levert dan een mooi resultaat op."

Schooldirecteur Martien van Es mocht het label in ontvangst nemen. "Zelf mag ik dan de prijs in ontvangst nemen. Maar het echte werk was natuurlijk op de achtergrond gebeurd", geeft hij aan. "Daar zijn we heel blij mee en trots op."

Cheque

Bij het label hoort ook een cheque van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV G-O) ter waarde van €250,-, die besteed kan worden aan verkeersmaterialen of verkeerseducatie. "We gaan in kaart brengen welke materialen we op dit moment nog hebben en inventariseren wat we daarnaast voor het verkeersonderwijs nodig hebben. Dus dat gaan we even met elkaar bekijken en dan gaan we het geld goed besteden."

Verkeersouder Marianne Meijer geeft de verkeerslessen op CBS het Kompas. "Je hebt een uur en drie kwartier op een dag per groep", legt ze uit. "Je neemt de leerlingen mee naar buiten en dan ga je verkeersles geven op het niveau van de groep. Bij groep 1 en 2 leer je ze met oversteken kijken naar links en rechts en je legt een zebrapad uit. En zo breid je dat voor elk jaar iets uit."

Omdat CBS Het Kompas het label voor de vijfde keer kreeg uitgereikt, kregen alle leerlingen een medaille mee naar huis. Op 25 maart krijgt ook CBS Prins Maurits in Dirksland het label voor de 5e keer uitgereikt.



Door Internetredactie Omroep Archipel