Wie gaat er tijdelijk wonen in de Tech?

De voormalige Technische school aan de Schoolstraat 11 in Middelharnis krijgt tijdelijke bewoners. Leegstandbeheerder Camelot Europe heeft namens de gemeente het beheer op zich genomen en zoekt momenteel bewoners voor het pand. In de volksmond wordt dit anti-kraakbewoning genoemd. In eerste instantie gaat het om vier tijdelijke bewoners. Inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen voorrang.

Deze maand komt het schoolgebouw leeg te staan, nadat de leerlingen van de RGO (voormalig EduDelta) verhuizen naar de nieuwe Beroepscampus. Er zijn nog geen plannen met de locatie. Dit jaar moet dat duidelijker worden. Om het pand in de tussentijd te beschermen tegen verval, krakers en vandalen is er voorlopig gekozen voor leegstandbeheer.

“De voormalige Tech is een markant gebouw in het centrum van Middelharnis. We willen goed kijken naar wat de beste invulling is, passend bij de omgeving. Dat kost tijd”, aldus wethouder Peter Feller (Vastgoed). “Leegstand doet een pand geen goed en dat voorkomen we zo. Ik denk dat voor onze jongeren of inwoners met een klein budget het ook wel aantrekkelijk is: ruim wonen in een oud schoolgebouw. Misschien slaap je straks wel in dezelfde ruimte als waar je heel wat uurtjes onderwijs hebt genoten.”

Camelot Europe past het pand aan voor de tijdelijke bewoning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een indeling in (afsluitbare) ruimten en de plaatsing van een mobiele douche. Belangrijk is ook dat het pand voldoet aan de brand- en veiligheidseisen. Ook hier zorgt de leegstandbeheerder voor. Met onder andere raamposters wordt op het pand aangegeven dat er sprake is van leegstandbeheer.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de tijdelijke bewoners er kunnen blijven. Dit jaar worden er plannen uitgewerkt worden voor de locatie. Mogelijke bewoners weten dat er sprake is van een wederzijdse opzegtermijn van een maand. Geïnteresseerden voor anti-kraakbewoning van de Technische School kunnen kijken op www.camelotrooms.com.