Wie komt helpen met winterwortelen oogsten?

Door de zware hagel in juli 2019 zijn de winterwortelen van de familie Lokker beschadigd. Daarom mogen mensen zaterdag 26 oktober 2019 van 10:00 tot 15:00 uur een emmer vol plukken voor € 2,50.

"De vele regen afgelopen weken heeft ook geen goed gedaan aan onze wortelen. Zelf kunnen we ze niet rooien aangezien het heel nat op het land is en de leverancier ze niet wil afnemen", aldus de agrariër. De wortelen moeten worden ondergeploegd. "Dat is zonde. Dat willen wij niet. Er is niks mis met de wortelen. Er zit alleen af en toe een wat mindere goede kwaliteit wortel tussen maar dat zie je snel genoeg. Er is genoeg voor iedereen, kom gezellig langs. De wortelen kunnen nog langer bewaard worden als ze overdekt staan bijvoorbeeld in een schuurtje of door ze klaar te maken en in te vriezen."



Kom zaterdag 26 oktober naar Stad aan 't Haringvliet bij de weg genaamd de Oostmoerse Middelweg achter de manege Oostmoer daar worden de plukkers opgevangen.

Parkeren moet op de Oostmoersedijk omdat het aangelegen weggetje de Oostmoerse Middelweg doodlopend is. Het kan modderig zijn. Kinderen zijn ook welkom.