Wie wordt de Flakcake-bakker van 2022?

In november 2021 werd het Flakkeese Wereldkampioenschap Kruukplaetjes bakken georganiseerd door Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Tijdens deze ultieme bakwedstrijd, met meer dan 70 inzendingen werd gestreden om de titel Koekenbakker van het jaar. Een nieuw jaar vraagt om een nieuwe bakwedstrijd met een nieuw thema.

Flakcake

Het thema van de bakwedstrijd is dit jaar: Wie bakt de lekkerste Flakcake? Het woord Flakcake spreekt voor zich: een cake met een Flakkeese twist. En wat die Flakkeese twist is; daar mag iedere bakker zijn/haar eigen invulling aan geven. Voorwaarde is dat het baksel wel herkenbaar moet zijn als cake.

Iedereen wordt opgeroepen om ook dit jaar weer mee te bakken en een gooi te doen naar de eretitel Koekenbakker van het jaar. De complete wedstrijd bestaat uit 2 rondes, maar er kan ook voor deelname aan 1 ronde worden gekozen.

Bij wedstrijdronde 1 is de opdracht: Bak een Flakcake; Ouwerwets, zo as bie mun moeder. Samengevat; een prima cake, zonder poespas en met de originele cake-ingrediënten.

Voor de bakker die wat meer uitdaging zoekt is er ook nog een 2e wedstrijdronde: Bak een Flakcake; Doe mar een aandeweg. Bij dit baksel mag alle creativiteit wat betreft vorm, ingrediënten en uiterlijk uit de kast worden gehaald.

Het inleveren van de Flakcakes kan op dinsdag 22 en woensdag 23 november tussen 13:00 en 16:30 uur in het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12, Sommelsdijk. Meedoen aan de wedstrijd kost € 2,50,- per wedstrijdronde.

De deskundige jury bestaat uit: Hennie van der Spoel (www.decakebakker.nl), Jeanette Kastelein (www.soofcatering.nl) en Conny v.d. Beek (www.vrouwenvanflakkee.nl – bestuurslid)

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Flakkeese Avond op vrijdagavond 25 november 2022

Flakkeese Avond

De Flakkeese Avond wordt gehouden op vrijdagavond 25 november in het Prieel in Sommelsdijk. Leuke sketches en sterke verhalen zullen de revue passeren. Diverse liedjes worden in het Flakkees gezongen en er is een Flakkwiz. Ook lekkernijen uit grootmoederstijd ontbreken deze avond niet. Daarnaast wordt deze avond het nieuwe boek, van oud-Flakkeeënaar Joost Drenthe, dat bol staat van de Flakkeese “uutdruksels” verhalen en eigenaardigheden, gepresenteerd en verkocht.

Wil je de Flakkeese Avond niet missen? Er zijn nog enkele kaarten te koop via www.streekmuseum.nl

De medewerkers van Steekmuseum Goeree-Overflakkee roepen alle bakkers op om de bakblikken uit het vet te halen (of om ze juist in te vetten) en aan de slag te gaan! De jury kan niet wachten om uw baksels te beoordelen!