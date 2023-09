Wie wordt de nieuwe legpuzzelkampioen van Goeree-Overflakkee?

Liefhebbers van de Jan van Haasterenpuzzels kunnen zich op zaterdag 7 oktober 2023 helemaal uitleven in de aula van de RGO te Middelharnis. Dan wordt namelijk weer een heus G-O legpuzzelkampioenschap gehouden. Teams, bestaande uit vier personen, krijgen een puzzel uitgereikt, en het team, dat deze als eerste helemaal klaar heeft, mag zich de winnaar noemen en door naar de voorronde van het NK-puzzelkampioenschap. "Toch gaat het niet alleen om het winnen", benadrukt organisator, Stichting Hart van Goeree-Overflakkee. "Het gaat vooral om de gezelligheid".

Het ontstaan

Een oud-bestuurslid van HVGO neemt al veel jaren zelf deel aan de voorrondes van het NK-legpuzzelen en is zo enthousiast over dit evenement, dat ook dit jaar het kampioenschap legpuzzelen GO door haar wordt georganiseerd. Ze heeft weer contact gezocht met de organisatie van het Nederlands Kampioenschap en hieruit kwam voort, dat het winnende team van Goeree-Overflakkee weer deel mag nemen aan de officiële voorronde, die op 4 februari 2023 wordt gehouden in Oude-Tonge. Na de voorbereidingen is alles nu geregeld en kunnen teams zich opgeven voor deze avond. Zowel verwoede, als ook minder fanatieke puzzelaars zijn van harte welkom om mee te doen. HVGO hoopt dan ook dat vele familieleden, collega’s, vriendengroepen zich als team zullen aanmelden. Er zijn 40 tafels beschikbaar.

Prijzen

Alle ingeschreven teams krijgen een tafel toegewezen met daarop de (zelf gekozen) naam van het team en een Jan van Haasteren puzzel van 1000 stukjes. Welke dat wordt, blijft een verassing. Na het zingen van het Flakkeese volkslied en het startschot mogen de teamleden de ingepakte puzzel uitpakken en aan de slag. Men mag geen gebruik maken van hulpmiddelen als bakjes om stukjes te sorteren. Alleen de tafel zelf mag hiervoor worden gebruikt. Het team dat als eerste de puzzel compleet heeft is de winnaar en mag zoals vermeld door naar de voorronde. Verder is er voor de nummers een en twee een leuke prijs beschikbaar. De eerste prijs is dus een plaats in de voorrondes van het NK legpuzzelen, maar ook krijgt dit team het inschrijfgeld terug in de vorm van kadobonnen die besteed kunnen worden op "D’n Diek", gesponsord door de BIZZ. De tweede prijs bestaat uit een leuk puzzelpakket van Jan van Haasteren om heerlijk thuis nog wat gezellige puzzelavonden te hebben.

Inschrijven

Het puzzelkampioenschap start op zaterdag 7 oktober om 19:45 uur in de aula van de RGO te Middelharnis. De deuren zijn vanaf 19:00 uur open, het is fijn om op tijd aanwezig te zijn. Inschrijven kan tot en met 6 oktober via de site www.hartvangoereeoverflakkee.nl. Let op: Vol is vol. De kosten bedragen 49,50 per team. Hiervoor krijgt men de puzzel, een hapje en 1 drankje. Meerdere consumpties zijn tegen een kleine prijs te koop.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws