Wielerronde van Dirksland: sportieve dag met overwinningen en spanning

De Wielerronde van Dirksland zorgde zaterdag 24 augustus 2024 voor een dag vol sportieve activiteiten voor jong en oud. Het evenement begon met diverse hardloopwedstrijden, gevolgd door de wielerwedstrijden die de dag compleet maakten.

Het hoogtepunt van de dag was de dameswedstrijd, waar zowel amateurwielrensters als professionele rijders aan deelnamen. De lokale favoriet, Marjolein van’t Geloof, had haar zinnen gezet op een overwinning in haar thuiswedstrijd, maar moest genoegen nemen met een verdienstelijke tweede plaats. De winst ging naar prof-renster Loes Adegeest, die met een voorsprong van bijna twee minuten als eerste over de streep kwam.

Camerajournalist Ron Broekhart maakte een reportage.



Door Internetredactie Omroep Archipel