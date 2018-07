Wijkagent Bert Hulzebosch overleden

Zaterdagochtend 7 juli 2018 is wijkagent Bert Hulzebosch onverwachts overleden. Bert werd thuis aangetroffen na een hartstilstand. De wijkagent uit Middelharnis is slechts 51 jaar geworden. Met zijn overlijden verliest de politie een gepassioneerd en gewaardeerde collega, die een enorme leegte achterlaat. Condoleanceboek

Er is een gedenkplaats voor Bert ingericht. Woensdag 11 juli en vrijdagochtend 13 juli van 9-12 uur kan het condoleanceboek worden getekend en kan in de hal van het politiebureau aan de Olympiaweg 40 te Sommelsdijk worden stilgestaan bij het overlijden van Bert. Tweeten

