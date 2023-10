Wijnkoperij Van Eesteren ontvangt predicaat Hofleverancier

Op maandagmiddag 2 oktober 2023 reikte de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, het predicaat Hofleverancier uit aan Wijnkoperij Van Eesteren in Sommelsdijk. De uitreiking vond plaats in het bedrijfspand aan de Dorpsweg. Zoals gebruikelijk was burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aanwezig bij de uitreiking.

100-jarig jubileum

Huidige eigenaar Laurens is de vierde generatie Van Eesteren. In 1922 begon overgrootvader Van Eesteren een kleine winkel in grutterswaren, houdbare voedingsmiddelen. Vervolgens begon zijn zoon de E.S. Limonadefabriek. In de tijden na de oorlog was de limonade een heuse delicatesse. Derde generatie Bram van Eesteren voegde in de jaren 80 wijn; bier en gedistilleerde dranken toe. Huidige eigenaar Laurens zette daarnaast Wijnenwereld op, met een webshop. In 2018 en 2019 is het bedrijfspand aan de Dorpsweg vernieuwd en in de oude stijl teruggebouwd, compleet met een wijnkelder.

De Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, reikte het predicaat van Hofleverancier uit aan Laurens van Eesteren en hield een toespraak waarin hij verwees naar het bijzondere jubileum van 100 jaar. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak een woordje tot de aanwezigen en gaf complimenten aan familie Van Eesteren en hun voorgangers: “Van Eesteren is een begrip in de omgeving. Ondanks soms lastige omstandigheden in de maatschappij van 1922 tot heden, bleef het bedrijf bestaan en floreert deze mooie onderneming binnen gemeente Goeree-Overflakkee”.

Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke erkenning voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Op dit moment zijn ongeveer 450 Nederlandse bedrijven gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Zij voeren het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws