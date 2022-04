Wijziging openingstijden Milieustraten Goeree-Overflakkee

Ter verbetering van de dienstverlening worden met ingang van 1 mei 2022 de openingstijden van de milieustraten aangepast. Mede door de nieuwe openingstijden kan de RAD over de dag verdeeld meer bezoekers ontvangen.

Aangepaste openingstijden

Op 1 mei 2022 gelden nieuwe openingstijden voor de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. De middagsluitingen op de milieustraat in Middelharnis komen te vervallen en de milieustraten zijn op zaterdagen langer open.

De nieuwe openingstijden zijn als volgt:

Milieustraat Middelharnis Milieustraat Goedereede Maandag gesloten gesloten Dinsdag 8.00 uur – 16.00 uur gesloten Woensdag 8.00 uur – 16.00 uur 13.00 uur – 16.00 uur Donderdag 8.00 uur – 16.00 uur gesloten Vrijdag 8.00 uur – 16.00 uur gesloten Zaterdag 8.00 uur – 13.30 uur 8.00 uur – 13.30 uur Zondag gesloten gesloten

Afsprakensysteem blijft van toepassing

De milieustraten blijven vooralsnog alleen op afspraak toegankelijk. Met het afsprakensysteem worden piekmomenten en lange wachttijden voorkomen. Het is mogelijk om op de dag zelf uw bezoek te reserveren, mits er nog plekken vrij zijn. Wanneer u een voertuig heeft gehuurd of met verhuizing zit, is het dus mogelijk om last-minute extra afspraken te maken.

Een bezoek aan de milieustraat is maximaal 2 weken vooruit te plannen. Nadat u een bezoek hebt gereserveerd ontvangt u digitaal een bevestiging.

Een bezoek zonder reservering is helaas niet mogelijk.

Reserveren kan uitsluitend via www.radbv.nl of via de RAD app.

Geen toegang tot internet? Vraag vrienden, familie of buren om te helpen.

Kom op tijd naar de milieustraat.

Neem voor de zekerheid de bevestiging en persoonlijke legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee.

Gebruik uw eigen milieupas voor de milieustraat.

Tip! Download de RAD app om makkelijker een afspraak te maken.

Lukt het niet om een afspraak te maken? Neem dan contact op met de RAD via 0186 57 25 86 of mail naar info@radbv.nl