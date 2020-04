Wijzigingen dienstverlening en afvalinzameling

Op maandag 27 april (Koningsdag) 2020 zijn het gemeentehuis, het streekarchief en de milieustraten gesloten. Veel gemeentelijke producten en diensten zijn online aan te vragen via de website.

Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties

Bij calamiteiten, waar de buitendienst voor ingeschakeld moet worden, of bij overlijdensgevallen, kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.

Gewijzigde afvalinzameling Koningsdag

De ophaalroute voor gft-afval (bruine container) in Goedereede, Ouddorp en Stellendam van maandag 27 april is vervroegd naar zaterdag 25 april. De gemeente vraagt inwoners om de container vóór 07.30 uur aan de straat te zetten. Neem voor vragen over niet geleegde containers contact op met Renewi via e-mailadres goeree.overflakkee@renewi.eu of telefoonnummer 0800 354 50 00.

Afvalkalender

Bekijk de afvalkalender op www.goeree-overflakkee.nl/afvalkalender om te zien wanneer uw containers worden geleegd. Vul uw postcode (cijfers en letters zonder spatie) en uw huisnummer in. Als u dan op de entertoets drukt (of het op het pijltje om verder te gaan klikt), krijgt u het overzicht van de ophaaldata voor het ingevoerde adres te zien.