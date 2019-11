Willeke Alberti verrast bewoners Ebbe en Vloed

In 2019 bestaat 't Getij, waar woon-zorgcentrum Ebbe en Vloed is gevestigd, 5 jaar en nationale vereniging de Zonnebloem 70 jaar. Reden om dit samen met CuraMare te vieren. Willeke Alberti kwam voor de gelegenheid optreden in het eerste weekend van november en zong haar mooiste liedjes, live met een vierkoppige band.

Haar repertoire was gericht op het ophalen van positieve herinneringen via muziek. Ze nam de mensen mee op reis naar vroeger. Haar hits als “Spiegelbeeld”, “Morgen ben ik de bruid”, “Carolientje” en “Samen zijn” kwamen allemaal voorbij. Hilariteit alom bij het nummer “ome Jan”, want het was de eerste keer dat Willeke optrad voor een zaal waar geen Jan aanwezig was. Toen het nummer “Reisje langs de Rijn” voorbijkwam, werd spontaan de polonaise ingezet. Willeke zocht steeds het contact met haar publiek en dat maakte het extra mooi.

Het optreden was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van de sponsoren; Stichting Brentano brengt muziek, Willeke Alberti Foundation, Welzijnsfonds Oostflakkee, de Vrienden van Ebbe en Vloed, Albert Heijn Oude-Tonge, Lambert Kozijnen, Abresch Constructie en Machinebouw, Bakkerij Koese en Slagerij Bouter. Geweldig dat de lokale bedrijven en organisaties hieraan bij wilden dragen.

Niet alleen de sponsoren hebben deze middag mogelijk gemaakt. Onmisbaar voor de organisatie waren de vrijwilligers, de Zonnebloem Goeree-Overflakkee, het hospitality team en het welzijnsteam van Ebbe en Vloed en alle medewerkers van CuraMare die spontaan een handje meehielpen. Een gezellige middag waar nog lang over nagepraat zal worden.