Windfonds Krammer reikt cheques uit

Donderdag 29 september 2022 ontvingen de vertegenwoordigers van vier mooie projecten hun cheque van Windfonds Krammer. Voor de gelegenheid waren vertegenwoordigers uitgenodigd bij Windpark Krammer.

Voorzitter Henk Gravestein van het Windfonds heette hen welkom en sprak uit hoe blij hij was met deze projecten. “Wat mooi dat we deze vier projecten kunnen ondersteunen, dit is precies waar het windfonds voor is bedoeld. Windpark Krammer is van en voor de regio. We vinden het belangrijk dat de omgeving meeprofiteert van Windpark Krammer. Met deze vier projecten is dat opnieuw gelukt.”

De vier projecten die mede door een bijdrage van Windfonds Krammer gerealiseerd zijn of worden; CBS de Bron (Oude-Tonge) , € 20.000,--, voor het verduurzamen van het schoolplein, Ebbe en Vloed (Oude-Tonge, onderdeel CuraMare), € 11.000,-- , voor de aanschaf van een duofiets, OBS de Pannebakker (Nieuwe-Tonge), € 20.000, voor het verduurzamen van het schoolplein en tenslotte Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), € 4.370,-- voor het realiseren van bijenhotels en de aanschaf van duurzaam gereedschap.

Windfonds Krammer is altijd op zoek naar goede projecten om te kunnen ondersteunen. Dus heb jij een goed plan rondom welzijn, cultuur of natuur & milieu en valt het plan binnen de postcodegebieden 4310, 4311,4675, 3244, 3255 of de directe omgeving. Neem dan een kijkje op www.windfondskrammer.nl, en wie weet ben jij de volgende die, om je project te realiseren, zo’n mooi bedrag ontvangt. De deadline voor indienen is jaarlijks uiterlijk 1 oktober en 1 april.