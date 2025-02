Windfonds schenkt vluchtelingenwerk nieuwe verlichting

Dankzij Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee is het kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland in Sommelsdijk nu duurzaam verlicht. VWN vroeg om een bijdrage uit het Betrokkenenfonds voor de aanschaf van LED verlichting. Dat was hard nodig omdat de verlichting in het kantoor niet direct aan de gestelde eisen voldeed. Bovendien hebben de medewerkers van VWN een bijzonder drukke tijd achter de rug omdat de taakstelling voor de opvang van statushouders op Goeree-Overflakkee voor het einde van 2024 gehaald moesten worden. De vrijwilligers en medewerkers mochten letterlijk en figuurlijk "in the spotlights" gezet worden.

Nu de gemeente voorlopig ruimschoots aan haar verplichtingen heeft voldaan én de deels nieuwe groep vrijwilligers en medewerkers goed op elkaar ingespeeld is geraakt, kunnen zij in het energiezuinig verlichte pand aan de Binnenweg 5 verdergaan met het zelfredzaam maken van de vluchtelingen die hier opgevangen worden en hen begeleiden op hun pad als inwoner van Goeree-Overflakkee. Ben je benieuwd hoe VWN de statushouders op het eiland hierbij helpt, kom dan gerust een keertje langs voor meer informatie. VWN is op de meeste werkdagen geopend van 09:00 tot 16:00 uur.



