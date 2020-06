Windfonds steunt regionale duurzame doelen met geld dat komt aangewaaid

Voor Stichting Windfonds Krammer was het donderdagavond 25 juni 2020 weer tijd om een aantal organisaties binnen de regio tegoed te doen. Twee keer per jaar doet het fonds donaties om uiteenlopende duurzame projecten of initiatieven waar de eigen bevolking belang bij heeft, te helpen realiseren. Hiervoor heeft het windfonds zijn gebied verdeeld in drie regio’s: Oude-Tonge/Nieuwe-Tonge, Bruinisse en Sint Philipsland. Ditmaal gingen mooie bedragen vanuit het fonds naar Dorpsraad Oude-Tonge, Dierenwei Nieuwe-Tonge, Dorpsraad Bruinisse en Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland.

Stichting Windfonds Krammer is opgericht om de regio mee te laten profiteren van de opbrengsten van Windpark Krammer. Dit park wil graag ván en vóór de regio zijn en geeft daar onder andere invulling aan door ieder jaar een aantal duurzame projecten in de regio financieel te steunen. Daarvoor gaat elk jaar gemiddeld € 80.000 uit de opbrengst van de duurzame energie die de 34 windturbines in het jaar ervoor in totaal opwekten naar het Windfonds. En twee keer per jaar kunnen regionale organisaties een aanvraag voor sponsoring indienen bij het fonds voor het realiseren van een duurzaam initiatief. Twee keer per jaar vindt ook een selectie plaats van aanvragen die gehonoreerd worden. Én twee keer in het jaar vindt de bijbehorende chequeoverhandiging plaats. Zowel letterlijk als figuurlijk dus aangewaaid geld. Om voor sponsoring in aanmerking te komen moet het betreffende project wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Vooral het duurzame en het sociale aspect wegen zwaar mee, maar het project moet ook leuk, mooi of anderszins aansprekend zijn. Voor deze ronde werden dertien aanvragen ingediend. De vier bovengenoemde begunstigden waren ditmaal de gelukkige en het waren Rien Beijer en Wietske Heerebout van Windfonds Krammer die in het servicegebouw van het windpark bij de Krammersluizen de cheques uitdeelden. In verband met de coronacrisis vond de chequeoverhandiging niet plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de begunstigden, maar in afzonderlijke sessies.

Solarbank

Dorpsraad Oude-Tonge kreeg € 7.416,09 cadeau voor het realiseren van een ‘solarbank’ bij de multi(functionele) sportkooi die aan de Mercuriusweg in Oude-Tonge komt. De solarbank is een soort oplaadpunt waar je van alles kunt opladen, van elektrische fiets tot scootmobiel en smartphone toe. De dorpsraad hoopt dat deze voorziening eraan bij zal dragen dat menigeen hier een poosje neerstrijkt om te kijken naar de sportieve activiteiten die hier plaats gaan vinden, en dan meteen handig gebruik te maken van de oplaadmogelijkheden die de solarbank biedt. Ten diepste dus om een stukje binding in de samenleving te bevorderen. Namens Dorpsraad Oude-Tonge kregen Ben Musters en Marleen Kraaijo de cheque voor dit initiatief in handen gestopt.

Dierenwei

Ook Nieuwe-Tonge deelt in de opbrengsten van Windpark Krammer. De dierenwei, achter De Tuunstee, vormt een waardevolle locatie in het dorp, een sociale plek waar jong en oud graag komt. Geiten, een schaapslammetje, kippen, duiven, maar ook wallaby’s – een klein soort kangoeroes, hebben het hier prima naar hun zin en worden er dagelijks uitstekend verzorgd. Alleen ontbrak het in de stallen nog aan deugdelijke verlichting. De gift van € 965 van Windfonds Krammer vormt hiervoor een zeer welkome bijdrage, waarvoor Dierenwei beheerder Wennie van Moort en zijn kleindochter Esther Nagtegaal een cheque overhandigd kregen.

Mossel

Bruinisse en zijn reuzenmossel, aan de Havenkade, ze hóren bij elkaar. Het kunstwerk, naar ontwerp van kunstenaar Koos van der Velden, siert het dorp al sinds juli 1997 en vormt sindsdien voor menigeen een ware trekpleister om ermee op de foto te gaan. Haar oorspronkelijke schoonheid is de ‘Bruse Mossel’ echter kwijtgeraakt. In plaats van de originele zwarte mosselkleur werd het kunstwerk in later jaren van een bruine verflaag voorzien en dat was menigeen een doorn in het oog. Bovendien werd deze vier meter lange, drie meter hoge en 800 kilo zware icoon van het mosseldorp eind 2018 door een vuurwerkbom vernield. Dorpsraad Bruinisse zette zich dan ook in voor restauratie, waarvoor namens de dorpsraad Marja Maaskant en Sandra van den Berg een cheque van € 1.810,16 mochten ontvangen.

Zonnedak

Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland ontving € 10.000 voor het aanbrengen van zo’n honderd zonnepanelen op het dak van het dorpshuis aldaar. In Sint Philipsland en in Anna Jacobapolder zijn de dorpshuizen niet eigendom van de gemeente maar van genoemde stichting. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, en dus ook veel zelfwerkzaamheid, verloopt de exploitatie van de dorpshuizen, als ‘huiskamer van het dorp’, efficiënt en zeer kostenbesparend. Met de bijdrage uit Windfonds Krammer komt de aanleg van de zonnepanelen een stuk dichterbij. Namens Stichting Dorpsbelangen namen Martijn Bomas en Stan van de Velde de bijbehorende cheque dankbaar in ontvangst.

Windfonds Krammer vindt het heel fijn om op deze manier van betekenis te kunnen zijn voor de regio. Ook voor nieuwe aanvragen liggen er weer bijdragen gereed. Wie meer wil weten kan kijken op www.windparkkrammer.nl/windfonds.