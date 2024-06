Witte Anjer Perk voor veteranen geopend

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman opende vrijdagochtend 14 juni 2024 een Witte Anjer Perk bij het gemeentehuis. Dat deed ze samen met veteraan Len van Beesten, de initiatiefnemer van het perk. Het perk heeft de vorm van de veteranenspeld, het draaginsigne van de veteranen en is gevuld met witte anjers die momenteel volop bloeien. Er staan ook een informatiepaneel, een vlaggenmast en twee bankjes.

De witte anjer is het nationale symbool voor erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. Met het perkje eert en waardeert de gemeente Goeree-Overflakkee de bijna 300 veteranen die hier wonen.

Veteraan Van Beesten sprak in september 2023 in bij de gemeenteraad, met het verzoek voor het perk. Dat het nu al is gerealiseerd, net voor 29 juni 2024, de Nederlandse Veteranendag, is uitzonderlijk snel.

Het Anjer Perk is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Windfonds Goeree-Overflakkee.



Door Linda van der Klooster