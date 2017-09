Wolkbreuk boven Middelharnis zorgt voor overlast

In Middelharnis regende het vrijdagmiddag 1 september 2017 in korte tijd zo hard dat de pompen van het riool het even niet aankonden. Diverse straten kwamen blank te staan en sommige kelders liepen onder water. Brandweerlieden van de Olympia kazerne schoten te hulp zodat mensen weer droge voeten kregen. Sommelsdijk, Dirksland en Stad aan 't Haringvliet kregen ook een flinke hoeveelheid regen maar daar bleef de overlast zover bekend beperkt. Tweeten

