De gemeente Goeree-Overflakkee start op 6 december 2017 een verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading, direct gelegen aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Het gebied is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept.

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee. De doelstelling is om tussen Stellendam en Middelharnis een aantrekkelijke en beleefbare land-waterovergang te realiseren met ruimte voor deltanatuur, recreatie, wonen, landbouw, watervoorziening en duurzame ontwikkeling van energie.

De Eerste Bekading: Wonen in de natuur bij Middelharnis

De Eerste Bekading is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Het gebied is ruim 27 hectare groot en ligt direct aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Deze ontwikkellocatie biedt ruimte aan een woonterp van 5 hectare, waarvan netto 2,6 hectare beschikbaar is voor duurzame woningbouw. Het zoetwaterkanaal van het Waterschap Hollandse Delta krijgt ook een plaats in dit gebied. De uitgegraven grond voor het kanaal zal benut worden voor de aanleg van een kunstmatig aangelegde heuvel met duurzame woningen, een zogenaamde woonterp. Eigendom en beheer van de nieuw aan te leggen natuur in de Eerste Bekading bij Middelharnis wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners.

Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling?

De gemeente Goeree-Overflakkee schakelde Akro Consult in ter ondersteuning bij het vinden van de juiste koper voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Op 6 december 2017 start de gemeente de verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading bij Middelharnis. Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf dat moment aanmelden. Maximaal acht partijen worden uitgenodigd voor een gespreksronde met vertegenwoordigers van de gebiedspartijen van de Noordrand. Op basis van deze voorselectie worden vervolgens vier partijen uitgenodigd om in de vervolgfase een ontwikkelplan aan te bieden. De gemeente zal met de winnende indiener een koop-ontwikkelovereenkomst sluiten.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de verkoopprocedure vindt u op www.Tenderned.nl. Maak uw interesse kenbaar via e-mail: eerstebekading@akroconsult.nl.

Droomfondsproject Haringvliet

Eind 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zes natuurorganisaties en de regio hebben de handen ineen geslagen om deze kans te pakken voor herstel van een dynamische delta. Via het Droomfondsproject Haringvliet draagt de Nationale Postcodeloterij hieraan bij. Bij de activiteiten van Droomfondsproject Haringvliet gaan ecologische en economische ontwikkelingen hand in hand; natuur en recreatie krijgen een boost, waardoor de regionale economie wordt versterkt. De gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en het Droomfondsproject Haringvliet ondersteunen en versterken elkaar.