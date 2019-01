Woning in Melissant ernstig vernield door vuurwerk

In de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 2019 is een woning aan de Maximastraat in Melissant vernield door een vuurwerkbom. Heeft u wat gezien of heeft u beelden, bel 0900-8844.

Even voor half vijf kregen de bewoners de schrik van hun leven toen, door wat later bleek een vuurwerk bom, de raam van de woonkamer en de hele gang werd vernield. Door de klap raakte de bovenwoning onbewoonbaar. De voordeur werd er uitgeblazen, ook de betonnen dorpels, de toiletdeur en de woonkamerdeur raakten zwaar beschadigd. De dakplaten kwamen op straat terecht. De bewoners bleven gelukkig ongedeerd, een kat raakte wel gewond door het rondvliegend glas.

Tips?

Door de Forensische Opsporing is onderzoek verricht en agenten spraken met buurtbewoners. Het onderzoek naar deze vernieling gaat door. Agenten zijn nog steeds opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien en nog niet gesproken met de politie, bel dan 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000. Upload uw beeldmateriaal via www.politie.nl/upload.