Woningbrand in Herkingen

Verschillende brandweereenheden zijn vrijdagmiddag 18 januari 2019 uitgerukt naar het Austinplein in Herkingen voor een woningbrand. Omstreeks 13:05 uur werd ontdekt dat de woning vol rook stond, hierop is direct de brandweer gealarmeerd. De oorzaak was een brandje op de werkbank in de garage. Er zijn zover bekend geen gewonden gevallen. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Ongeval N215 Staakweg bij Dirksland Op de kruising Staakweg met de N215 bij Dirksland heeft woensdagmiddag 16 januari 2019 een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Het ongeval gebeurde omstreeks 17:45...

Onderzoek leidt naar wapens en 25.000 euro In december 2018 werd in Den Bommel een grote hennepkwekerij aangetroffen en geruimd. Het onderzoek dat daar op volgde leidde dinsdagmorgen 15 januari 2019 naar invallen en aanhoudingen....

Camping uit Den Bommel wint Gouden Zoover Award Donderdag 10 januari 2019 zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping De Lage Werf heeft een Gouden Zoover Award gewonnen. Gedurende het hele...

Graafmachine in brand langs N215 Dirksland In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 januari 2019 werd de politie rond 3:30 uur gealarmeerd door een oplettende burger. Onderweg naar huis reed deze persoon over de N215 tussen...

De heer Cees van Dam uit Dirksland Koninklijk onderscheiden Donderdag 10 januari 2019 werd de heer Cees van Dam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Peuterbad recreatiebad de Staver weer geopend Het peuterbad van het zwembad van de Staver is per 3 januari 2019 wederom geopend. Het bad werd eind december 2018 gesloten na een routinecontrole, waarbij een legionella bacterie werd...

Aanschuifkoor in Middelharnis Veel mensen weten het: zingen maakt blij. Samen zingen maakt zelfs nog veel blijer! Het Aanschuifkoor in Middelharnis staat onder de enthousiaste leiding van Germaine Compier. Zij praat de...

Persoon uit auto geslingerd bij ongeval Achthuizen Zaterdagavond 5 januari 2019 is een automobilist met hoge snelheid tegen een boom aangereden. Het ongeval gebeurde op de Nieuwe Bloksedijk in Achthuizen. De klap was zo hard dat het...

Brand in garage in Stellendam De brandweer is zaterdagavond 5 januari 2019 met spoed naar het Irissenpad in Stellendam gegaan voor brand in een garage. Bij de brand was veel rookontwikkeling. In de garage stond een...

Woning in Melissant ernstig vernield door vuurwerk In de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 2019 is een woning aan de Maximastraat in Melissant vernield door een vuurwerkbom. Heeft u wat gezien of heeft u beelden, bel...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina